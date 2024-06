Afghanistan: Erneut öffentliche Auspeitschungen

Der Oberste Gerichtshof gab am Mittwoch zudem die öffentliche Auspeitschung einer Person in der ostafghanischen Provinz Paktia bekannt, der „moralische Verbrechen“ vorgeworfen wurden. Der oder die Verurteilte muss zudem für ein Jahr in Haft. In der ebenfalls östlichen Provinz Paktika sei es inzwischen zu einer Vergebung für einen Mord durch die Opferfamilie gekommen.