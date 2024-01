33-jährige kurdische Aktivistin ausgepeitscht

In „mittelalterliche Folterkammer“ ausgepeitscht

Auf ihrem inzwischen nicht mehr öffentlich einsehbaren Facebookprofil machte Heshmati im Oktober ihr Urteil bekannt. Am 3. Jänner schrieb Heshmati, dass sie mit ihrem Anwalt nach einer Vorladung vor den Behörden erschienen sei. Ihr Kopftuch habe sie trotz wiederholter Aufforderung aus Protest abgelegt. Den Ort, in dem sie ausgepeitscht wurde, beschrieb sie als „mittelalterliche Folterkammer“.