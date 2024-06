Kriminelles Jugend-Duo schlug in Graz wieder zu

Am 27. Mai sollen sie im McDonalds in der Plüddemanngasse einen 16-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Nachdem das Opfer eine geringfügige Menge an Geld übergab, flüchtete das Duo. Schnell kam die Polizei den Verbrechern aber auf die Schliche. Dabei trat zutage, dass die beiden nach dem Raub auch ein Suchtmitteldelikt begingen und einen Einbruch versuchten – zu sämtlichen Vorwürfen zeigten sie sich bei der Einvernahme nicht geständig. Nun sitzen die Beiden wieder in der Justizanstalt Jakomini und haben diesmal wohl etwas länger Zeit, über ihre Taten nachzudenken.