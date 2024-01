Nach Überfall auf Trafik: Drei Jugendliche in Haft

Jugendliche in Haft

Bei den Tätern handelt es sich um einen 15-jährigen Syrer sowie zwei 14-jährige Russen aus Graz. Bei ihrer Einvernahme machten sie keine Angaben zum vorliegenden Tatverdacht. Die Trafik-Angestellte blieb unverletzt und erlitt einen Schock. Die Jugendlichen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und befinden sich in Haft.