Microsoft-Rechenzentren bis Ende 2025 in Betrieb

Der Software-Riese Microsoft baut rund um Wien drei Rechenzentren. Das 2020 angekündigte Projekt werde „in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren“ in Betrieb gehen, sagte Microsoft-Österreich-Chef Hermann Erlach am Dienstag vor Journalisten. „Es hat bisserl länger gedauert als wir ursprünglich gedacht haben“, räumte er ein. Bei der Ankündigung war von einem Start 2024 und rund einer Milliarde Euro an Investitionen die Rede gewesen.