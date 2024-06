Deshalb starb der britische TV-Arzt Michael Mosley

Mosley war am Mittwoch, dem 5. Juni 2024, von einer Wanderung bei nicht mehr zurückgekehrt, nachdem er offenbar eine falsche Route genommen hatte. Seine Frau meldete ihn daraufhin als vermisst. Nach einer fünftägigen Suche wurde seine Leiche am Sonntagmorgen in einer felsigen Gegend am Zaun eines Strandresorts gefunden.