Kaiser Franz hat neues Würstl-„Schloss“ gefunden

„Würstlstand-Sterben geht vorerst nicht weiter“

Wohlmuth suchte nun in den letzten Monaten ein neues Wirkungsfeld, das er nun gefunden hat. Er übernimmt mit 1. Juli das ehemalige Hexenpfandl in der Rubensstraße an der Stadtgrenze zu Traun. „Das Würstlstand-Sterben geht vorerst nicht weiter. Bei mir gibt’s weiterhin Käsekrainer, Burenwurst, Bosner und vieles mehr. Und das Parken ist gratis“, so Kaiser Franz.