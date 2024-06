„Kann nur hoffen, dass Gebiete verschont bleiben“

Die Lage ist nach den schweren Unwettern in der Steiermark noch immer sehr angespannt. Insgesamt fünf Muren verlegten etwa die Pyhrnautobahn (A9) bei Übelbach. Diese bleibt bis Ende der kommenden Woche gesperrt. In Deutschfeistritz, Eggersdorf, und in Nord-Andritz in Graz war zwischenzeitlich Zivilschutzalarm ausgelöst worden.