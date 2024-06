Situation im Landessüden bleibt weiter angespannt

Es waren Szenen, wie im Film, die sich in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Oberwart abspielten. Durch Starkregen ausgelöste Sturzfluten verwandelten ganze Orte in reißende Bäche. Betroffen waren vor allem Wiesfleck und die Ortsteile Schreibersdorf und Schönherrn, Unterschützen und Loipersdorf-Kitzladen. Zudem kam es nahezu in allen Gemeinden entlang der Pinka zu lokalen Hochwassern. In Oberwart, Rotenturm und Siget in der Wart halt in den frühen Morgenstunden sogar Zivilschutzalarm.