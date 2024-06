Hochwasser: Schaulustige behindern Einsatzkräfte

7000 Puten ertrunken

Unversehrt blieben zum Glück die 52 ukrainischen Waisenkinder, die in der Region Zuflucht gefunden haben, „wir hatten nur kurz Stromausfall“, so die erleichterte Leiterin Pascale Vayer. Nachts musste auch die Familie Hackl in Burgau ausrücken, um an die 40 Ferkel von den Weiden ins Trockene zu bringen. Elendiglich verendet sind jedoch 7000 Puten aus zwei oststeirischen Betrieben, sie ertranken im Stall, der einen Meter unter Wasser stand.