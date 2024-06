Hochwassergefahr: Hoffen auf die Schafskälte

Exakt 502 Zentimeter zeigte der Pegel im Bregenzer Hafen am frühen Sonntagnachmittag an – das sind immerhin 95 Zentimeter über dem langjährigen Mittelwert. Das Ende der Fahnenstange dürfte damit allerdings noch nicht erreicht sein. Nach den derzeitigen Prognosen könnte der Pegel bis Freitag auf 5,15 Meter ansteigen. Selbst wenn dem so sein sollte, wäre man von einem Katastrophenszenario aber noch weit entfernt. Zur besseren Einordnung: Bei 5,68 Metern würde man von einem hundertjährlichen Hochwasser sprechen.