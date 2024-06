Wein-Ort Ehrenhausen wird wieder zur „Sperr-Zone“

Lkw müssen ausweichen

Die Ortsdurchfahrt ist deshalb für Pkw nur in Richtung Gamlitz passierbar, aus Gamlitz kommend muss man über Spielfeld oder Retznei ausweichen – Lkw müssen immer die Ausweichroute nehmen. „Wir machen das deshalb in den Ferien, weil durch die Baustelle ja auch die Schulbusse nicht mehr in den Ort fahren können, was viele Kinder vor Probleme gestellt hätte. Außerdem ist der Herbst ja die traditionelle Hochsaison an der Weinstraße“, argumentiert Zweytick.