„Ich will einfach nicht, dass sie mich so sehen!“

Noch nie war es im Südwesten der USA so früh im Jahr schon so heiß: Im sogenannten Todestal in der Mojave-Wüste wurden in den vergangenen Tagen Temperaturen bis zu 50 Grad gemessen. Bibliotheken wurden in Orte zum Abkühlen umgewandelt, einige Veranstaltungen mussten nach drinnen verlegt werden. Und das Wandern wurde in einigen Gebieten wegen der Hitze verboten. Ein Oberösterreicher will diesen Wahnsinnstemperaturen aber trotzen! Denn Lukas Kaufmann startet am Dienstag ausgerechnet in Kalifornien mit dem Höllenritt durch die USA.