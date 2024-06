Günstigen Solarstrom zum Bestpreis sichern

Die All-in-Sun Lösung für jedes Budget

Die Umsetzung der eigenen Photovoltaik-Anlage war dabei noch nie so einfach – und finanziert darüber hinaus wegweisende und nachhaltige Projekte mit. Denn die Bemühungen der einfachen Handhabe der Bank Austria zeigen: „Das GoGreen-Konto ist das am häufigsten gewählte Kontomodell in der Bank Austria. Mit jedem Euro auf den GoGreen-Konten finanzieren wir nachhaltige Projekte wie Wind-, Solar- und Wasserkraft, energieeffiziente Gebäude oder umweltfreundlichen Transport. Bei rund 760 Millionen Euro auf den GoGreen-Konten haben wir allein damit schon einen beträchtlichen Hebel.“