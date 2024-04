Finden Sie jetzt Ihre Energiefresser

In der smarten Anwendung werden sämtliche Energieströme, die innerhalb des Haushalts entstehen, angezeigt und gespeichert. Den eigenen Energieverbrauch im Detail zu verstehen schärft das Bewusstsein im Alltag, macht Energiefressern den Garaus und hilft, die Effizienz der Solaranlage zu maximieren – ein Plus für die Umwelt und unser Geldbörsel. Die „BE.SpareFlo“-App ist also nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern auch ein Instrument für nachhaltiges Handeln. Den Rest macht die Sonne.