Bruckner-Oper „Der Findling“ spielt in der Kirche

Eine Kirche als Theater?

Von der Produktion wird es nur vier Aufführungen geben. Beim Einbau der Spielflächen musste auf den Denkmalschutz, aber auch auf aktive Kirchengemeinden Rücksicht genommen werden. Kirchenrektor Slawomir Dadas erinnerte an die enge Verbindung zwischen Kirche und Kultur, und im besonderen an die Beziehung der Jesuiten zum Theatralischen, gerade auch in Linz.