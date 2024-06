Lange Nacht des Außergewöhnlichen

Einblicke in das christliche Feiern rund um den Erdball erhält man beim Stationenweg in Velden. Bischof Josef Marketz öffnet in Klagenfurt den Garten beim Palais, das ja für Maria Anna von Habsburg erbaut worden ist. Kleider, Gemälde und Handarbeiten von Maria Theresia und ihrem Gemahl sind im Kunsthaus Marianna bei den Elisabethinen zu sehen. Dompropst Engelbert Guggenberger führt durch das Domkapitelhaus in der Pernhartgasse, ins Kapitelzimmer und in die frisch renovierte Kapelle.