Strafe verdoppelt, Buße aber um 600.000 € weniger

Was wie ein Witz-Urteil klingt, wurde für den wegen Körperverletzung angeklagt gewesenen Skandal-Profi Jérôme Boateng vor Gerichten in München bereits Realität. Dank seines Vertrags beim LASK könnte sich das Szenario nun bei einem neuen Prozess in dieser Causa in sehr ähnlicher Weise wiederholen.