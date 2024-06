Joana Mallwitz‘ Tänzchen im Schatten der Geige

Lust auf ein Tänzchen? Oder etwa gleich sechs davon? Nicht weniger als so viele Vulgärmelodien hat Wolfgang Amadeus Mozart nämlich in sein Werk KV 509 gegossen. Das Amalgam eröffnete den Abend mit Dirigentin Joana Mallwitz am Pult des Berliner Klangkörpers, der auch noch mit Beethovens 7. Sinfonie weitere Tanzrhythmen in Petto hatte.