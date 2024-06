Klimaneutral im Rosental gemeinsam mit den Bürgern

Fernwärme aus Biomasse und Abwärme

Gerade im Bereich Wärme besteht viel Verbesserungspotenzial. Fernwärme bietet da eine klimafreundliche Alternative – in Ferlach kommen 99 Prozent der Energie dafür von Industrie-Abwärme und Biomasse. „Für viele Hausbesitzer in Ferlach sind die Voraussetzungen gut, um aus Heizöl auszusteigen“, erklärt Adolf Melcher, Kelag Energie & Wärme. Wo es mit der Fernwärme nicht klappt, bieten sich Wärmepumpen an.