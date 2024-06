EU droht trotz Zuwanderung Bevölkerungsschwund

Die Bevölkerung altert

Der demografische Wandel sorgt dafür, dass in den EU-Staaten in Zukunft immer weniger Menschen im Erwerbsalter einer immer größeren Zahl an Menschen im Pensionsalter gegenüberstehen, betonte das Statistikamt. Der Altenquotient bildet das Verhältnis der Personen im Pensionsalter (ab 65 Jahre) zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (20 bis 64) ab. Der Basisvariante zufolge wird sich dieser Altenquotient von aktuell 36 auf 59 im Jahr 2070 erhöhen. Unter den EU-Staaten dürfte dann der in Litauen mit 73 am höchsten liegen – am niedrigsten mit 50 in Schweden, wo noch zwei erwerbsfähige Personen auf eine Person im Rentenalter kommen.