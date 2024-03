Deutsche befürchten Wohnungsnot durch Migranten

Passend zu diesem Ergebnis ist auch die Bereitschaft, geflüchtete Menschen aufzunehmen, deutlich gesunken. Insgesamt wurden ungefähr 2000 Menschen in Deutschland ab 14 Jahren repräsentativ befragt. Während im Jahr 2021 lediglich 36 Porzent der Befragten sagten, dass Deutschland nicht mehr Migrantinnen und Migranten aufnehmen könne, war es jetzt bereits die klare Mehrheit (60 Prozent). „Die stark gestiegenen Bedenken sind bezogen auf die systemischen Kapazitäten“, sagte Studienautorin Ulrike Wieland. Das Ergebnis sei nicht als Ablehnung der Menschen per se zu deuten. Tatsächlich denken die meisten Befragten, dass Zugewanderte in ihrem Land willkommen sind.