Gegen Song-Zensur | Kein Gegröle

Gegen Song-Zensur. Er kam wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind: Weil Rechte, extrem Rechte, völlig Unbedarfte und fortgeschrittene Idioten (Mehrfachnennungen möglich) den Song „L´amour toujours“ des italienischen Star-DJs Gigi D´Agostino aus dem Jahr 2001 umgeschrieben haben und ihn etwa mit dem Text „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ grölen, bestraft man den Musiker! Im Interview für die Sonntags-„Krone“ war D´Agostino in die Offensive gegangen. Das Song-Verbot sei wie eine Rückkehr ins Mittelalter, sagte der Italiener, der sich gleichzeitig in aller Deutlichkeit von allen rechten Umtrieben, aber vor allem Vereinnahmungen distanziert. Kein Wunder, wenn diese klaren Äußerungen nicht nur von zahlreichen Medien in Österreich, sondern auch darüber hinaus zitiert werden. Immer mehr Menschen denken wie der Musiker selbst: Die Verbannung des Songs, in dem es im Original um die ewige Liebe geht, wird als Zensur empfunden.