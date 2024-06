Nach Eklat um Posch: Nun Blamage für Franzosen!

Sportler sind die Leidtragenden

Leidtragende sind – wie im Falle Posch – natürlich immer wieder die Athleten. Kein Wunder, dass die FFA in den französischen Medien in der Luft zerrissen wird. Azzedine Habz zählte zu den Medaillenhoffnungen. Mit der 1500-m-Weltklassezeit von 3:29,26, erzielt im Vorjahr in Oslo, hatte er sich direkt für die EM qualifiziert. Jetzt steht in der „Road to Rome“ lapidar: „Not entered“. Eigentlich ein Entlassungsgrund für den betreffenden Mitarbeiter.