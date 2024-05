Starkregen im Ländle: Zwischen Hoffen und Bangen

Trotz des anhaltenden Starkregens ist die Situation in Vorarlberg am Freitag vorerst ruhig geblieben. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) verzeichnete innerhalb von 24 Stunden nur 14 Einsätze, in den meisten Fällen ging es um Wassereintritte in Gebäude.