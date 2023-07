Wetterkapriolen: Was zu tun ist, wenn es kracht

Schwere Unwetter sind am Montagabend über Kärnten hinweggezogen. Mehr als 200 Einsätze gingen bei der Feuerwehr ein. Zehn Menschen wurden dabei leicht verletzt. Zahlreiche Schauer und Gewitter mit großem Hagel werden am Dienstag in Österreich erwartet. Vor allem von Vorarlberg über Tirol, Salzburg und Kärnten bis in die Südsteiermark und das Südburgenland können die Gewitter oft kräftig ausfallen.