Gefahr von Flut und Muren noch nicht gebannt

Nach einer regenreichen Nacht dürften die Niederschläge in Tirol am Samstag nur langsam enden. Wie prognostiziert, sorgte ein Italientief schon bis gestern Nachmittag für enorme Mengen. „Binnen 24 Stunden waren es in Westendorf 40 Liter pro Quadratmeter, in Steinach am Brenner 38 Liter und in Mayrhofen 37 Liter“, blickte Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet für die „Krone“ in die aktuellsten Daten.