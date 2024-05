Fridays For Future: „Wählen ist wie Zähne putzen“

In Klagenfurt zogen 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Regen quer durch die Innenstadt. In Kärntens Landeshauptstadt wurde unter anderem das EU-Renaturierungsgesetz thematisiert. Die Scientists for Future Kärnten hatten erst am Freitag einen Offenen Brief an Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) geschickt. Es sei zu klären, welches Bundesland hinter dem überarbeiteten Gesetz stehe. Dieses sieht beispielsweise vor, dass mehr Wälder aufgeforstet und Moore wiedervernässt werden.