Fridays for Future-Aktivisten: „Du hast die Wahl!“

Ob es am Wetter oder dem Fenstertag liegt; an der angekündigten „Fridays for Future“-Demo in Klagenfurt nehmen heute rund 70 Menschen teil – bei vergangenen Aktionen waren es bereits bedeutend mehr. Dennoch versammelten sich Vertreter der unterschiedlichsten Organisationen, wie „Science for Future“ oder auch „der Letzten Generation“, und machten in Parolen und Reden auf den Klimaschutz aufmerksam.