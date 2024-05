Klimaaktivisten gehen heute in Salzburg auf Straße

Bei der letzten EU-Wahl wurde der Boden für den Green Deal bereitet, der den Rahmen für den Klimaschutz in der EU bildet. „In den letzten 5 Jahren ist dadurch mehr Klimaschutz vorangegangen als in den 20 Jahren davor! Die Proteste 2019 haben wichtiges geschaffen. Jetzt liegt ein entscheidendes Jahrzehnt vor uns, in dem wir einen Sprint im Klimaschutz brauchen, statt Blockade und gefährliche Verzögerungstaktiken“, so die Aktivisten.