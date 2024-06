Irre Tierhasser schießen auf harmlose Vierbeiner

Schon wieder beschäftigt ein Fall von Tierquälerei die Polizei in der Weststeiermark. Erst vor Kurzem schoss ein Unbekannter in Ettendorf bei Stainz Kater „Pecco“ mit zwei Kugeln nieder – nun traf es „Stella“, den kleinen Hund einer Großfamilie in Wildbachberg. Pflegehelferin Patricia H. machte sich Sorgen, als ihr 5-Kilo-Mischling, der sich üblicherweise im Garten aufhält, am Abend plötzlich erbrach. „Ich vermutete, dass er vergiftet wurde, und rief sofort den Tierarzt an.“