Rapperin Nicki Minaj muss noch ein Konzert absagen

Ein zweites Konzert von Nicki Minaj in den Niederlanden ist nach ihrer vorübergehenden Festnahme wegen des Verdachts auf Besitz weicher Drogen abgesagt worden. „Wegen der Vorfälle in der vergangenen Woche fällt Nicki Minajs Show am Sonntag, 2. Juni, im Ziggo Dome in Amsterdam aus“, teilte der Konzertveranstalter Mojo am Donnerstagabend mit.