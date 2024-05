Regen könnte Festen Strich durch Rechnung machen

Und ironischerweise könnte es am Ende der Schiedsrichter sein, der das Spiel absagt, sollte der Platz unter Wasser stehen. Das würde zwar den Pongauern in die Karten spielen. Bitter wäre es aber für die Hausherren, die für das geplante Saisonabschlussfest bereits viel Geld ausgegeben haben. Aber der sportliche Leiter Heli Rottensteiner verspricht: „Das Fest findet statt. Wir haben so gut es geht vorgesorgt mit Zelten.“ Zudem spielt die Reserve und die 1b am Kunstrasen, um den Naturrasen zu schonen.