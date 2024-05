Austria kann das Bier bereits einkühlen

Zwei Runden vor Schluss kann die Austria das Bier schon einkühlen. Die Violetten unterstrichen mit dem 7:0-Kantersieg in Wolfurt ihre Titelambitionen und halten wegen der Nullnummer zwischen Reichenau und Hohenems bei vier Punkten Vorsprung. Zia (18.), Zottl (20., 43.), Volkert (36.), Sorda (77.), Fonjga (81.) und Dorfmayr (83.) trugen sich in die Schützenliste ein. „Wir werden alles daran setzen, dass wir am Samstag gewinnen und die Meisterschaft holen“, ist das Ziel von Trainer Christian Schaider gegen Reichenau klar. Den Maxglanern kam der Spielverlauf entgegen: „Dank der guten ersten Hälfte, konnten wir früh rotieren.“ Indes fix: Torjäger Yannic Fötschl verlässt den Verein im Sommer in die zweite Liga. Zu welchem Verein soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.