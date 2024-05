Vollspaltböden: Rauch will an Fristen festhalten

Tierschutzminister Johannes Rauch (Grüne) hat für ein Umdenken in der Landwirtschaft plädiert. Grund dafür ist erneute Kritik der ÖVP und des Bauernbundes an einer Übergangsfrist zur Umsetzung des Verbots von Vollspaltböden in der Schweinehaltung bis 2030. Rauch sieht keinen Grund, an den vorgegebenen Fristen zu rütteln.