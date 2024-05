Mehr als elf Jahre Haft für Mord an 14-Jähriger

Wie berichtet, war das Opfer am 28. September 2023 tot am Rande eines Feldwegs in Bad Emstal (Landkreis Kassel in Hessen) entdeckt worden. Ein Mann hatte den Leichnam der 14-Jährigen, die bereits vermisst worden war, beim Holzmachen gefunden und sofort die Polizei verständigt. Die Ermittlungen ergaben Hinweise auf Fremdverschulden und führten zu einem damals 20-jährigen Bekannten des Opfers.