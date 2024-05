Kroatien abseits der Küste

Unweit der Plitvicer Seen finden Naturliebhaber das Örtchen Otočac, durch das der 18 Kilometer lange Fluss Gacka fließt. Denis Lončar bietet hier Kajak-, E-Bike- und Quad-Touren an. Aber auch Angler kommen gerne zu Besuch. „Die Temperatur im Fluss ist im Sommer und Winter ähnlich. So wächst durchgehend genügend Futter für die Fische“, schildert Lončar. Die Gacka sei berühmt für ihre Forellen, jedoch gelte hier wie in fast ganz Kroatien die Regel: Catch and release.