Austropop, Kelten und ausgefallene Gartentrends

Am Wochenende gibt es in OÖ neben einer Ausstellung rund um Schmetterlinge in Katsdorf eine Vielzahl an Konzerten, wo für jeden Geschmack etwas dabei ist: Beim KiK Open Air in Ried/I. stehen etwa Reggae, Drum’n’Bass oder Bluesrock am Programm. Auch die unterschiedlichsten Märkte laden zum Schlendern, Staunen und Shoppen. Und Kinder dürfen sich im Keltendorf Mitterkirchen auf einen abenteuerlichen Tag freuen!