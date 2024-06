Gewinnen Sie ein 10.000 Euro Einkaufserlebnis

In Wien kann jede und jeder so sein, wie sie oder er will – einzigartige Erlebnisse in den außergewöhnlichen Grätzln, Vierteln und Märkten der Stadt warten nur darauf, entdeckt zu werden. In der meinkaufstadt erleben die Menschen ihre Stadt auf ihre ganz eigene, persönliche Art. Jede und jeder der Wienerinnen und Wiener hat einen ganz eigenen, unverwechselbaren Geschmack, Stil und spezifische Vorlieben. In Wien, der lebenswertesten Stadt der Welt, finden all diese Einzelteile Platz – gemeinsam machen sie die Bundeshauptstadt so unverwechselbar.