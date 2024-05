Wie SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler zur Jagd kam

„Ich habe gleich als junger Bub, im Alter von 16 Jahren, den Jagdkurs gemacht“, so Babler zur „Krone“. Sein Vater, Großvater und Onkel waren in ihrer Freizeit auch Jäger oder Feldschutzorgane. Daher ging der junge Babler bereits als Kind gerne ins Grüne. „Ich war immer beim Füttern des Wildes und bei allen Revierarbeiten dabei“, so der Politiker, der den Schutz der Vielfalt der Wildarten, den Erhalt von Lebensräumen sowie den Artenschutz als prägend für seinen Zugang sieht. Als sechs- bis siebenjähriges Kind wollte er sogar Förster werden.