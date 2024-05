„Im Mühlviertel droht ein zweites Ohlsdorf“

Will Strugl sein Projekt „durchpushen“?

Aus ihrer Sicht blockiert die ÖVP die Verlegung einer 110kV-Hochspannungsleitung als Erdkabel parallel zur WAG-Loop-Gasleitung von Oberkappel bis Bad Leonfelden. „Technisch nicht möglich“, „Gas- und Starkstromleitungen dürfen wegen Explosionsgefahr nicht nebeneinandergelegt werden“ – so argumentiert die ÖVP. Für Doppelbauer steht hingegen fest, dass Verbund-Chef Michael Strugl statt des Erdkabels eine Freileitung im Mühlviertel „durchpushen“ will, das er noch als zuständiger ÖVP-Landesrat konzipiert hat.