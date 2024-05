AfD-Mann Redner bei FPÖ-naher Burschenschaft

Gegen Helferich läuft ein Parteiausschlussverfahren in der AfD. Er soll sich in Chats als „das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus (NS)“ bezeichnet haben. Helferich wird laut der Initiative „Stoppt die Rechten“ bei einem Festkommers der Aldania eine Gastrede halten, berichtete am Dienstag das Ö1-„Morgenjournal“.