Lopatka-Handtücher, Socken & Co für Stimmen-Fang

Im Straßenwahlkampf werden besonders oft Flugblätter, Kugelschreiber und Stofftaschen verteilt. Die ÖVP setzt auch auf Traubenzucker, Zündhölzer und sogar türkise Lopatka-Handtücher als Giveaways. Die SPÖ vergibt Kinder-Ausmalbücher, Buntstifte und geröstete Kerne. Was die beiden bisher stärksten Parteien, die in Umfragen um Platz zwei kämpfen, für ihren Wahlkampf insgesamt budgetiert haben, wollen sie weiterhin nicht verraten. Betont wird in den Zentralen lediglich, dass man sich an die gesetzliche Obergrenze halten will. Diese liegt diesmal bei 8,66 Millionen Euro, die zwischen 26. März und dem Wahltag am 9. Juni ausgegeben werden dürfen. Bei der letzten EU-Wahl 2019 hatte die ÖVP 6,9 Millionen Euro, die SPÖ 4,3 Mio. Euro für den Wahlkampf gezahlt.