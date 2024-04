Politiker-Geschenke: Was beim Wähler hängen bleibt

Mehr Neos, weniger Sorry: Dieser Slogan auf einem Jutesack der Neos nimmt am deutlichsten auf die vergangenen sechs Jahre in Innsbruck Bezug. Denn die Politik hat tatsächlich einige Stückeln aufgeführt, für die sich gewisse Proponenten eigentlich beim Wahlvolk entschuldigen müssten. Welche das sind, das kann kommenden Sonntag jede(r) in der Wahlzelle nicht ankreuzen.