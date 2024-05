JVP inszeniert Lopatka in Comic als Herkules

Angesprochen werden unter anderem auch die Kontrollen an EU-Außengrenzen, heimische Lebensmittel und Landwirtschaft sowie wirtschaftliche Chancen. „Daheim schmeckt‘s am besten! Unsere Landwirtschaft schützen“ fordern die Funktionärinnen und Funktionäre der JVP im neuen Comic beispielsweise. Das dazugehörige Bild erinnert an die Paradiesgeschichte in der Bibel: Herkules Lopatka hält einen Teller mit goldenen Äpfeln, hinter ihm sind eine Schlange auf einem Baum, eine Weltkugel und vier Menschen, deren Kleidung an eine frühere Zeit erinnert.