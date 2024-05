Einbruch in ÖBB-Zug: Schlafende Männer gefunden

So etwas hört man auch nicht jeden Tag: Polizisten wurden in der Nacht auf Dienstag von Sicherheitsmitarbeitern der ÖBB alarmiert, weil diese bei einem Rundgang in Wien-Favoriten auf eine beschädigte Tür an einem Zug aufmerksam wurden. Dort einen Blick hineingeworfen, fanden die Mitarbeiter mehrere schlafende Personen. Es gab Festnahmen.