Donaukapitän bekommt nach Fäkalienaustritt Anzeige

Wollten die Verantwortlichen einfach den Austritt der Fäkalien in die Donau aussitzen und hoffen, dass es niemand mitbekommt? Das liegt jedenfalls nahe, nachdem nun Ermittlungen ergeben hatten, dass man an Bord des Schiffes in Linz das Gebrechen an der Kläranlage mitbekommen hatte. Jetzt drohen Anzeigen.