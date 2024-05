Kreuzfahrer soll Fäkalien in Donau geleitet haben

Das ist echt ekelhaft: In Linz sorgt ein Video für Aufregung, in dem ein Kreuzfahrtschiff eine braune Flüssigkeit in die Donau laufen lässt. Vermutet wird, dass das Schiff auf Höhe des Kunstmuseums Lentos Fäkalien in die Donau laufen ließ. Schifffahrtsaufsicht und Wasserpolizei ermitteln.