Die Pforte zu Himmel und Hölle steht ganz weit auf

2. Klassen: Nur hier sind bereits zwei Meister gefunden. Eugendorf 1b (Nord A), und Mühlbach am Hochkönig (Süd) können für die Erstklassigkeit planen. Im Norden steigt das beste Nicht-1b-Team jeweils mit auf. In der A ist St. Georgen Favorit, weil der SSK ein Spiel weniger am Programm hat. In der B matchen sich Hallein 1b und Elsbethen noch um Titel und Aufstieg.