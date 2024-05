Hallwang auf Überholspur im Aufstiegsrennen

Voll im Aufstiegsrennen

Die Begegnung konnte in beide Richtungen ausgehen, kein Team kristallisierte sich bislang als klar überlegen heraus. „In der Halbzeit stellten wir ein wenig um. Dies brachte die Partie etwas zum Kippen“, analysierte Hallwang-Coach Damir Borozni den weiteren Verlauf. Denn zunächst drehte Lukas Zieher das Spiel mit seinem zweiten Tagestreffer komplett, Hasudin Rasidovic verwandelte einen Foulelfmeter eiskalt in der 70. Minute. Zwar kam der ASV noch zum Anschluss in der Schlussphase, am Ende brachten die Gäste die knappe Führung aber noch über die Zeit. Drei extrem wichtige Punkte für das Rennen um den Aufstieg in die Salzburger Liga.